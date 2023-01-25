«Расшевеление» студенчества набирает обороты

В мурманской городской администрации в преддверии Дня российских студентов состоялась встреча актива Мурманского городского студенческого Совета, во время которой актив рассказал о проделанной в 2022 году работе и о планах на начавшийся год.

Уже почти 23 года в Мурманске существует городской студенческий Совет, который упрощает диалог между молодёжью и представителями городской власти. Перед Татьяниным днём в стенах мурманской администрации состоялась встреча между представителями двух сторон для того, чтобы подвести итоги прошлого года и поделится планами на 2023-й.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Нам очень важно понять настроение ребят, чего на сегодняшний день им не хватает, что нужно добавить, что нужно подправить в молодёжной политике. В Мурманске делается очень большой объём работ, направленных на молодёжь. Нам нельзя останавливаться, нам много что ещё нужно сделать».

В этом году состав Мурманского городского студенческого Совета значительно вырос, это 40 студентов с разных учебных заведений. За все годы существования студсовета его активом было реализовано множество проектов и мероприятий. Как говорят ребята, останавливаться они не планируют, наоборот, готовы придумывать, достигать и творить.

Дмитрий Урядников, председатель Мурманского городского студенческого Совета при администрации города: «Ковидные ограничения по всем ударили: по стране и по всему миру, поэтому сейчас «расшевеление» студенчества набирает с каждым днём большие обороты, реализуются, придумываются более классные проекты, которые сейчас очень студентам заходят».

Работа со студенчеством является одной из самых значимых направлений деятельности администрации города Мурманска. Городское руководство поздравило ребят с Днём студента и пожелало успехов, здоровья и высокой работоспособности.