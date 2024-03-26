Расширение предложения услуг воздушного транспорта сдерживало в феврале общую инфляцию в регионе

Годовая инфляция в Мурманской области в феврале осталась на уровне января и составила 9,1%. Рост цен на продовольственные товары в регионе был сдержанным.

Увеличение темпов прироста цен на одни продукты питания компенсировалось их снижением на другие. Из-за возросших издержек предприятий на логистику быстрее в годовом выражении дорожали мясо и птица. В то же время замедлился рост цен на овощи и некоторые виды рыбы. Вместе с тем повысились годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары, в частности на смартфоны и мебель. В числе основных факторов – высокий спрос, опережающий возможности предложения.

Олеся Бачиннова, руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области: «Рост цен на услуги в феврале по сравнению с январем замедлился. Во многом это было связано с вводом дополнительных авиарейсов. Кроме того, некоторые из направлений субсидировались по программе региональных перевозок. В результате расширение предложения услуг воздушного транспорта сдерживало общую инфляцию в регионе».