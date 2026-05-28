Расширяется спортивная инфраструктура в жилом районе Росляково

Скоро для северян построят плавательный бассейн на Зелёной улице.

Население района Росляково насчитывает около 11 тысяч человек, но мест для занятий спортом там крайне мало. В связи с этим было принято решение о строительстве просторного бассейна. Размер его чаши 25 на 13 метров. Работы начались в 2025 году, северяне с нетерпением ждут открытия спортивного объекта.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Важнейший проект строится по инициативе губернатора. Его реализация сейчас идёт полным ходом - уже собрали административную часть, сейчас собирают техническую и переходят к чаше бассейна».

Сергей Тян, директор ГСЦ «Авангард», депутат Совета депутатов города Мурманска (партия «Единая Россия»): «Это будет для микрорайона самое желанное».

Строители завершают возведение административной части здания и переходят к самому важному – обустройству пространства, где расположится чаша бассейна.

Сергей Звездин, подрядчик: «В настоящее время идёт установка оборудования. Основное направление – это установка металлоконструкций, сэндвич-панелей и нанесение огнезащиты на металлоконструкции».

Раньше место на этой территории занимала детская площадка, которая со временем пришла в непригодное состояние. Теперь её заменят на новую, которую установят рядом со зданием плавательного бассейна.

Ирина Матвеева, заведующая детским садом №46, депутат Совета депутатов города Мурманска (партия «Единая Россия»): «Деткам нужно ещё и развиваться, на разных тренажерах и модулях заниматься».

Работы планируют завершить уже осенью этого года.