Расследование ДТП под Оленегорском со смертельным исходом пытаются «замять»?

В ноябре 2020 года между Оленегорском и Мончегорском произошло ДТП, в результате которого погиб молодой человек 1991 года рождения, который ехал на автомобиле ВАЗ. Виновник смертельной аварии, вылетевший на встречную полосу движения, до сих пор не наказан.

У родственников погибшего вызывает недоумение сложившаяся ситуация. Дело в том, что в документах оленегорских инспекторов указано, что авария произошла по вине сидевшего за рулем автомобиля «Geely», установлен и госномер. Но вот водитель, якобы неизвестен. Также уголовное дело было заведено лишь в июле 2021 года, спустя 8 месяцев после аварии. При этом родители погибшего не владеют информацией о ходе расследования. Они даже не знают, кто из следователей его ведёт. У них складывается ощущение, что дело, по непонятным причинам, пытаются затянуть или же просто, как говориться, «замять».

Елена Шишерина, тетя погибшего (по телефону): «Нам сейчас никто ничего не объясняет. Мы не знаем, кто занимается этим делом, и не знаем, куда обращаться. Поступило ли оно в Мурманск, распределили ли его в какой-то отдел, назначили ли следователя? Мы никак не можем получить никакой информации. Мы даже не можем ознакомиться с делом. Дело в том, что все документы, включая ПТС, страховку, всё находилось в автомобиле. И где это сейчас? Мы даже в страховую компанию не можем возмещение ущерба предъявить».