Расследование громкого уголовного дела завершилось обвинительным приговором, но подсудимый успел сбежать

За вымогательства, похищение и организацию убийства Мгер Асрян приговорён к 15 годам строгого режима. Один из его сообщников получил 10 лет строгого режима.

14 лет - такой срок мог получить Мгер Асрян, подозреваемый в вымогательстве, похищении и организации убийства. Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, он сбежал накануне оглашения приговора в Кольском районом суде.

Напомним, ранее в бега подался Армен Лясгян, так же один из фигурантов этого дела. Лясгян имел ограничения свободы, в юридической практике это называется «Запрет определенных действий», но спокойно оставил отслеживающий браслет дома на подзарядке и исчез в неизвестном направлении. Точно так же суда избежал и Мгер Асрян. Лёгкость, с которой подозреваемым удалось уйти от правосудия, заставляет адвокатов усомниться в эффективности работы региональной Службы исполнения наказаний. Именно УФСИН в этом случае следит за подсудимыми.

Преступления, в которых обвиняется эта группа лиц, были совершены в 2008 году. Похищенного ими мужчину или его тело до сих пор не удалось найти. Родственники на основании имеющихся доказательств считают, что похищенного пытали, а потом убили. Теперь розыск подсудимых - задача полиции. А в УФСИН, как считают юристы, должны пройти проверки, ведь они допустили побег сразу двух фигурантов громкого уголовного дела.