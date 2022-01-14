Рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов во втором чтении решено отложить

124 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+58), Кандалакшском районе (+17) и Североморске (+10).

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что власти сохранят возможность доступа в общественные места после 1 февраля для не имеющих сертификаты по отрицательному ПЦР-тесту, сообщает РИА «Новости». Соответствующая поправка к законопроекту о QR-кодах будет внесена в пятницу. При этом рассмотрение законопроекта во втором чтении решено отложить.

По её словам, Минздрав РФ получит полномочия устанавливать срок действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к проведению прививки. Военнослужащие и приравненные к ним лица получат сертификаты с соблюдением необходимых требований защиты их данных.