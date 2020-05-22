Боевые расчёты зенитного ракетно-пушечного комплекса Северного флота «Панцирь» учились сбивать беспилотные летательные аппараты, которые нередко используются террористами для атак на военные объекты.

По замыслу учения, условный противник применил для разведки позиций, беспилотные летательные аппараты. Боевые расчёты комплекса «Панцирь-С1» обнаружили, идентифицировали и условно уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии.

Беспилотную авиацию условного противника имитировал квадрокоптер. Он был взят на прицел и «расстрелян» зенитной артиллерией. Во время тренировки военнослужащие также отработали марш на боевой технике в заданный район в условиях арктического бездорожья.