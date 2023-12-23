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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.12.23 20:30

Растёт инфляция, но увеличилась и сумма банковских вкладов у северян, детям покажут «Три поросёнка» и купят живые ёлочки – наш регион в преддверии волшебного праздника

Творить и дарить добро – традиции проводить Никольскую ярмарку в Полярном уже много лет. Вот и в этом году в канун дня Святителя Николая Чудотворца благотворители ЗАТО Александровск участвовали в мастер-классах, готовили подарки для близких к Новому году и наслаждались музыкальными композиции. Вырученные средства отправятся на благое дело – строительство храма Сергия Радонежского.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Алексей Пеньшин, глава ЗАТО город Заозерск; Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области; Анастасия Стронгина, основатель школы языкового коучинга «STRONGINA», и Анна Копицина, старший инженер управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Мурманской области.

Годовая инфляция в Мурманской области в ноябре составила 7,4% после 6,8% месяцем ранее. На неё влияет прежде всего высокий потребительский спрос, который позволяет продавцам быстрее поднимать цены, компенсируя рост издержек. Так, значительный спрос на продукцию птицеводства на фоне ограниченных возможностей для расширения производства привёл к ускорению роста цен на мясо птицы и куриные яйца. Вслед за повышением закупочной стоимости продуктов увеличились годовые темпы прироста цен в сфере общепита. Согласно прогнозу Банка России, годовая инфляция вернётся к 4% в будущем году.

Банковские вклады жителей Мурманской области выросли за год почти на 20%. Сумма вкладов и других привлеченных средств составила более 248 млрд рублей. Большую часть из них северяне, как и раньше, предпочитают хранить в рублях.

Творить и дарить добро – традиции проводить Никольскую ярмарку в Полярном уже много лет. Вот и в этом году в канун дня Святителя Николая Чудотворца благотворители ЗАТО Александровск участвовали в мастер-классах, готовили подарки для близких к Новому году и наслаждались музыкальными композиции. Вырученные средства отправятся на благое дело – строительство храма Сергия Радонежского.

Житель Свердловской области, находившийся в федеральном розыске, решил ограбить магазин в Апатитах. Неизвестный ворвался в магазин и похитил кассовый ящик. Сотрудникам уголовного розыска удалось оперативно задержать подозреваемого. Им оказался житель Свердловской области, находящийся в федеральном розыске. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В похищенной кассе находилось 6 тысяч рублей, которые задержанный потратил на свои нужды. Теперь ему грозит очередной срок за грабёж.

В Мурманской области стали чаще снимать кино, однако, наш живописный регион привлекает не только ценителей красивых кадров, но и тех, кто не прочь на этом поживиться. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» выяснила, какое кино сейчас снимают в области и как распознать мошенников...

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