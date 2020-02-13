Растут цены на жильё в Мурманске

Проект реновации Больничного городка может заметно подстегнуть интерес к недвижимости, расположенной в данном микрорайоне со стороны не совсем честных риелторов.

Статистики цен на недвижимость конкретно «Больнички» нет, но эксперты отмечают, что цены на квартиры в Мурманске за последние время выросли в среднем на 10%. Связано это с тем, что в областном центре почти нет новостроек.