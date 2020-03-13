Растяжка может вас сделать счастливее

20 марта во всем мире отмечается Международный день счастья. Эта дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН. Съёмочная группа редакции «Арктик-ТВ» попыталась выяснить, что же такое настоящее счастье.

Позади полярная ночь и серые будни. Солнечные дни заряжают многих из нас энергией, которую хочется куда-то выплеснуть. Физическая активность это не только хороший способ оставить за порогом спортивного зала плохие эмоции и усталость, но и дополнительный источник счастья.

Ирина Загидуллина, тренер: «Мы растягиваем все группы мышц: ноги, шею, плечи. Для того чтобы женщина и девочка были красивыми и мальчик тоже».

20 марта большинство стран отметят Международный день счастья. В этот праздник проводят самые разнообразные лекции, презентации книг, посвященные этой теме. Праздник поддерживает идею того, что стремление к счастью - это естественное желание. И у каждого человека есть свои способы, чтобы получить удовольствие от каждого мгновения жизни. Для Ирины, например, счастье в каждом новом дне и в восприятии того, как тело становится податливым после растяжки.

Ирина Мельникова: «Ощущения у меня всегда классные после тренировки - воодушевление, прилив сил и хочется двигаться дальше. В достижении персонального счастья все методы хороши, например, Аристотель писал, что обязательным условием для этого - друзья. И я с этим утверждением полностью согласна, ведь именно с теми, кто нам близок по духу, мы делимся радостью и находим силы для новых побед».