Ратный труд танкистов в Печенгском районе

Не только в Баренцевом море и на Таймыре проходят учения арктической экспедиционной группировкой. Танкисты отдельной мотострелковой бригады вышли на полигон в Печенгском округе и выполнили учебные задачи даже в свой профессиональный праздник.

Немного поскрипывая гусеницами Т80 грациозно объезжает препятствия в виде камней – маневрирование в различных условиях один из этапов учений. Дальше – больше. Экипажи выполняют нормативы по загрузке боеприпасов, после стреляют по целям на ходу, заряжая 125-мм пушку снаряд за снарядом. Попасть танкистам так же нужно в динамическую цель, а не в установленную на одном месте мишень. Должны справиться военные и с сборкой и разборке штатных пулемётов ПКТ и «Корд», метко стрелять из них так же обязательно.