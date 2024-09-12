Равнение на мужество, отвагу и верность Отчизне: в ЗАТО Александровск открыли муралы с изображением защитников Отечества

Среди них Герои Советского Союза и современники – выпускники школ муниципального образования, погибшие на спецоперации.

Инженерные науки в пространствах «Точка роста» постигают александровские школьники открыты в образовательных учреждениях и профильные психолого-педагогические и медицинские классы. Однако наиболее популярным направлением остаётся юнармейское движение: ребята в красных беретах просто обязаны достигать высоких результатов в деятельности и быть образцом стойкости и выдержки на любом торжественном мероприятии.

Каролина Сковронская, юнармеец школы №279 г. Гаджиево: «Патриотическое воспитание в нашей школе на высшем уровне: на праздники и важные даты приходят военные на «Уроки мужества», недавно открыли музей, мы сходили на экскурсию, было очень интересно».

Музей-коворкинг стал результатом труда учащихся и педагогов 279-й школы города Гаджиева. Одна из зон музейного пространства посвящена героям современности: так, школа увековечила память выпускника и участника специальной военной операции Ивана Игнатенко.

Конечно, значимое место отведено, в том числе, в рамках образовательного процесса, истории города и тем, кто стоял за созданием ядерного щита страны – морякам базы подводных лодок Северного флота. Николай Лунин, чьим именем названа школа, теперь молчаливо приветствует учащихся: портрет знаменитого подводника появился в образовательном учреждении благодаря акции «Лица героев». Таких изображений в образовательных учреждениях Гаджиево два.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Это два выдающихся адмирала. Первый привёл базу подлодок в бухту Ягельную, с него началось освоение Ягельной дизельными подводными лодками».

Николай Александрович Лунин стал инициатором присвоения населённому пункту имени своего боевого товарища Магомета Гаджиева. А вот сам город развивали потомки героев Великой Отечественной войны.

Второй мурал, нанесённый на стену 276-й школы, посвящён также Герою Советского Союза, имеющего немаловажное значение в истории города морской доблести, Льву Алексеевичу Матушкину.

Ирина Козинец, директор школы№276 г. Гаджиево: «Лев Алексеевич не просто Герой, а герой, который жил среди нас. Тот, который творил историю в нашем городе: кто-то знает его лично, мне довелось работать в школе с его дочерью, учить его внучек. Наверное, он близок многим жителям нашего города».

К слову, образовательная организация находится прямо за площадью имени Матушкина. Накануне торжественного открытия мурала учреждение посетила дочь Льва Алексеевича - Надежда Стоянова. Долго разглядывала портрет, на который теперь равняются ученики школы.

- Мне приятно, переступив порог этой школы, увидеть, что она стала ещё лучше, ещё краше, что здесь помнят наших героев, - заметила Надежда. - Тех, кто защищал нашу Родину и защищает сейчас».

Среди таких был и снежногорец Евгений Цвиндин – рядовой мотострелковых войск. В прошлом году с участником специальной военной операции простились навсегда. Но память о герое-современнике сохранили в стенах 269-й школы, которую он окончил. Боль и сегодня пронзает сердце близких. Только вера в правое дело не даёт горю полностью поглотить его.

- Мы гордимся тобой и твоими товарищами, которые не сгибались и встали на защиту Отечества. Мы на местах, как можем, поддерживаем и молимся за всех, кто несёт службу не жалея себя.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Я считаю, что сегодня народ един в том, что необходимо задавить эту гидру, победить. Только так мы можем обеспечить нашим детям, нашим внукам мирное небо над головой».

В сентябре в Мурманской области открыли 23 мурала в 21-й образовательной организации десяти муниципалитетов. А за всё время реализации проекта «Лица героев» – больше 50. На сегодняшний день в ЗАТО Александровск создали пять портретов защитников Отечества.