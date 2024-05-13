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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.05.24 19:30

Райский сад посреди снежной весны посетила съёмочная группа «Арктик-ТВ»

Это Полярно-альпийский ботанический сад-институт имени Н.А. Аврорина КНЦ РАН.

В мире существует только два ботанических сада за Полярным кругом, а ботанический сад в Кировске, в котором мы сейчас находимся, самый старший и большой из них. Так же это самый северный ботанический сад в России.

Полярно-альпийский ботанический сад-институт имени Н.А. Аврорина КНЦ РАН был основан в 1931 году. Большинство жителей Мурманской области начала прошлого венка – это люди приезжие, которые в Заполярье прибывали из более зелёных и комфортных территорий. Им нужно было как-то восполнить цветовое голодание и нехватку кислорода, которые есть на севере.

Ольга Петрова, руководитель отдела научно- просветительской деятельности и рекреационного развития территорий Полярно-альпийского ботанического сада: «Основные задачи ботанического сада, которые были сформулированы в проекте в 1931 году, актуальны и по сей день. Изучение местной флоры, интродукция растений, то есть привнесение каких-то растений из других территорий и акклиматизация их в условиях Заполярья, горного Заполярья. И использование растений для озеленения наших городов. И есть ещё две задачи - сохранение природы и популяризация научных знаний».

Однако здесь не просто собирают и хранят растения, а изучают флору Мурманской области. Ботанический сад, к тому же, особо охраняемая природная территория федерального значения. Большая его часть – это заповедник с нетронутыми человеком тундровыми участками. 

Ольга Петрова, руководитель отдела научно- просветительской деятельности и рекреационного развития территорий полярно-альпийского ботанического сада: «На территории ботанического сада есть несколько различных коллекций живых растений. Мы с вами находимся и стоим в коллекции тропических и субтропических растений. Это самая большая оранжерея. Рядышком у нас находится ещё одна коллекция растений самых южных территорий – это коллекция суккулентная. У неё отдельные условия. в открытом грунте у нас тоже растения живут – это выходцы из разных уголков мира, с различных континентов».

Ольга Петрова, руководитель отдела научно-просветительской деятельности, ботанический сад с нежностью называет своей Альма-Матер, ведь она пришла сюда ещё студенткой в 1991 году. Потом были и другие места работы, но Ольга всё равно вернулась в зелёный рай и теперь рассказывает увлекательно о растительном мире другим людям.

Гордость этой оранжереи – финиковая пальма, которой уже почти 80 лет. Когда-то сюда принёс косточку дерева один из специалистов ботанического сада, а она взяла и проросла.

- То, на что смотрят чаще всего посетители, это наша финиковая пальма.  Деткам любим рассказывать о том, что настоящий бедуин может прожить с фиником три дня. А ещё есть тот самый лавровый лист! Если вы начали варить пельмешки, но у вас не хватает лаврушки, посмотрите, вот она. Вы знаете, что лавровые листы клали в подушки для того, чтобы снились прекрасные сны.

И это только часть увлекательной информации, которую узнала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Галина Сергеева, старший лаборант лаборатории декоративного цветоводства и озеленения: «Это оранжерея кактусов и суккулентов. Главное, чтобы цвели кактусы, им нужен период покоя. Мы температуру зимой держим до +15 градусов, не выше. Иначе они потом не процветут у нас.  Необходим очень аккуратный полив зимой, чтобы не залить их».

Работа с кактусами может быть опасной, уж больно острые у них колючки.  Но на этот случай в ботаническом саду есть свой собственный доктор.

Галина Сергеева, старший лаборант лаборатории декоративного цветоводства и озеленения: «У нас свой лекарь есть. Это алоэ, которое прекрасно со всем справляется. Как только кактусом уколемся, то сразу алоэ натираем руки там, где укололи. И всё».

Ботанический сад открыт для всех желающих. По нему водят экскурсии, устраивают прогулки по экотропам, проводят мастер-классы и многое другое. 20 тысяч туристов приняли в учреждении в прошлом году.

Евгений Боровичев, директор Полярно-альпийского ботанического сада – института имени Н.А. Аврорина КНЦ РАН: «Мы с вами живём среди растений – это наши соседи. Но мы ведь про них почти ничего не знаем. Для нас это зелёный шум. А когда посетители приходят на наши лекции, на наши экскурсии, то они узнают, что у каждого растения есть какая-то биография».

Сейчас сотрудники ботанического сада начинают готовиться к лету и уже вовсю ищут ответственных сезонных рабочих. В группе соцсети «ВК» учреждения можно найти всю подробную информацию (https://vk.com/pabgi?w=wall-107483012_8533).

Евгений Боровичев, директор Полярно-альпийского ботанического сада – института имени Н.А. Аврорина КНЦ РАН: «У нас огромное количество технической работы, мы не справляемся. Особенно летом. Лето у нас короткое, планов много, нужно всё успеть. Поэтому мы приглашаем неравнодушных жителей, у кого есть время или кто без работы в настоящее время, чтобы, с одной стороны, поработать на воздухе, с другой стороны, заработать. Больших денег мы не предлагаем, но интересную работу и хороших людей вы здесь найдёте».

За окном вьюга, а мы в райском саду. Заботливые сотрудники ботанического сада даже сделали нашей редакции подарок.

- Это книжка о северном цветоводстве, которую подготовили наши сотрудники. Это обобщение информации, тут больше чем за 60 лет наблюдений информация: какие растения можно в комнатном цветоводстве использовать, что можно использовать в открытом грунте. Всё это объединено здесь. Она очень красочная, по сути, это энциклопедия северного цветовода».

На территории ботанического сада есть удивительная традиция. Надо подойти к берёзе, обнять её и загадать желание. Интересно, сбываются ли они ус всех после этого ритуала?

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