Разбили тарелку! Мурманские кинопроизводители начали снимать документальное фильм о музыкальной школе

Перед началом съёмки фильма есть традиция разбивать тарелку. Кто-то это делает, чтобы не разбилось оборудование, кто-то, чтобы забрать кусочки тарелки на память. Мы же – на удачу.

На белой тарелке, посвящённой документальному фильму с рабочим названием «Ноты. Ритм. Гармония», в отличие от нашего экземпляра, красуется фортепиано. Несложно догадаться, что снимать кино режиссёр Ольга Сельцова будет о музыке, а точнее о Мурманской музыкальной школе №6, которой в будущем году исполняется 65 лет.

Ольга Сельцова, режиссёр документального фильма «Ноты. Ритм. Гармония»: «Наверное, на удачу разобьём тарелку, мы что-то начинаем, мы отправляем в плавание».

Осколки принято собирать, каждый в съёмочной команде должен оставить себе хотя бы маленькую частицу. Такое вот символическое единение команды, которой придётся вплотную работать и с детьми, и педагогами музыкальной школы. Как будет строиться фильм для них пока загадка, пока что, главное, сам процесс, который увлекает людей далеких от мира киноискусства.

Ольга Сельцова, режиссёр документального фильма «Ноты. Ритм. Гармония»: «Мне захотелось посмотреть на школу немножко с другой стороны. Не то, из чего она состоит, а то, чем она наполнена. Это ценности, дух школы, почему детям здесь нравится, почему здесь нравится преподавателям. Что происходит, что такое музыкальная школа».

Съёмочная группа обещает показать готовый фильм уже в феврале – к юбилею образовательного учреждения. Он станет хорошим подарком, в том числе для тысяч выпускников школы, некоторые из которых связали свою жизнь с музыкой.