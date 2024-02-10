Марина Табейкина: почему женщины подают на развод, или Мужчина, от которого я уйду5 тысяч рублей – за сообщившие в полицию достоверной информации о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.02.24 20:30

Раздача молока, премия за сообщение о пьяном водителе, чемпионат «ЮниорПрофи» и Международный день саамов - информационный фон уходящей недели

События вокруг сельхозпредприятия «Полярная звезда» будоражит северян последние дни. Из-за недопонимания между действующими лицами этих событий сотрудникам предприятия даже пришлось раздавать молоко всем желающим совершенно бесплатно! В том, что же произошло на самом деле, как сейчас обстоят дела, разбирались журналисты «Арктик-ТВ».

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Галина Мейке, гематолог МОКБ им. Баяндина, главный внештатный гематолог Министерства здравоохранения Мурманской области, и Юлия Величко, руководитель Штаба общественного наблюдения в Мурманской области.

События вокруг сельхозпредприятия «Полярная звезда» будоражит северян последние дни. Из-за недопонимания между действующими лицами этих событий сотрудникам предприятия даже пришлось раздавать молоко всем желающим совершенно бесплатно! В том, что же произошло на самом деле, как сейчас обстоят дела, разбирались журналисты «Арктик-ТВ».

Озвучен приговор в отношении мужчины, который 14 сентября 2023 года, управляя автомобилем марки «Грейт Вол», в Териберке сбил 15-летнюю девочку, которая шла по обочине дороги. С места ДТП виновник скрылся, не оказав ей никакой помощи. Пострадавшую заметили туристы, которые двигались по той же дороге. Если бы не они, то судьба ребёнка могла стать куда более печальной. Водителя потом нашли. Им оказался 49-летний местный житель, который находился в состоянии опьянения. Многие говорили о том, что нарушитель может уйти от ответственности. Это дело даже взял на личный контроль губернатор Андрей Чибис. Но суд состоялся, мужчина получил 5 лет лишения свободы.

Более 5 тысяч льготных категорий школьников, в том числе дети участников спецоперации, теперь вместо полдников будут получать завтраки. Раньше в двухразовое питание входили обед и полдник, но в связи с неоднократными обращениями родителей, прозвучавшими в том числе и на недавней встрече в Ленинском округе, губернатором Мурманской области дано поручение заменить полдник на бесплатный завтрак. Новый формат введут с 12 февраля, отметил на своей странице в «Телеграм» Юрий Сердечкин. Глава администрации Мурманска напомнил, что сейчас все ученики начальной школы получают бесплатное одноразовое питание.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий право региональных властей запрещать на своей территории розничную продажу слабоалкогольных напитков в так называемых «наливайках». Сейчас розничная продажа спиртного и продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания относятся к разным видами деятельности, для которых требуются отдельные лицензии, однако для слабоалкогольной продукции такие правила не работают. Кроме того, субъекты получат право ограничения времени розничной продажи в «наливайках». Закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Ассоциация управляющих компаний провела первое в этом году заседание. На повестке дня был ряд вопросов, в том числе касающийся вывоза отходов со дворов.

О том, что сегодня самое время жить, гаджиевцам и жителям Мурманска доказали участницы проекта с онкодиагнозами. Женщины своим смелым примером показали, как важно не стать заложником болезни, а продолжать борьбу с ней, и что победить, в первую очередь, значит, не опустить руки.

Председатель Мурманской областной Думы на этой неделе встретился со студентами. Темой беседы стала возможность молодым парам жить вместе в общежитии. Сегодня это официально не разрешено.

День российской науки отметили праздник в главном высшем учебном заведении региона…

В Мурманске стартовал региональный чемпионат «ЮниорПрофи». школьники региона продемонстрируют свое навыки в разных областях, к примеру, инженерия или искусственный интеллект.

Специалисты «Мурманскводоканала» начали строительство в Приморске Запорожской области 2-километровой магистрали, по которой в город пойдёт вода. Ремонта сетей в таких масштабах в городе ещё не проводили.

За сообщения о пьяных водителях на дороге будут платить. Такую меру ввели из-за участившихся аварий, связанных с ездой в нетрезвом виде. Особенно отличился в этом плане прошлый год, когда одна за одной произошло несколько смертельных ДТП, виновники которых сели за руль изрядно выпившими. По поручению губернатора Андрея Чибиса правительством Мурманской области принято постановление, согласно которому граждане, сообщившие в полицию достоверную информацию о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения, могут получить денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.

Традиционным поднятием флага 6 февраля в Мурманской области встретили День саамов. К это дате приурочили и открытие персональной выставки педагога, филолога, специалиста в области письменности и культуры коренного народа Севера Нины Афанасьевой.

А в музее Полярного зрители смогли познакомиться с творчеством художника Виталия Бубенцова на выставке «Мой северный край».

Что будет, если в одной комнате собрать профессионального шеф-повара и растущие организмы? Получится что-то грандиозное! Для ребят из Мурманского центра помощи детям «Ровесник» Игорь Банников, мурманский шеф-повар, провёл мастер-класс по готовке аппетитных блинчиков. Участие в нём приняли и ученики медиашколы «Академия телевидения».

Комментарии

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Последние комментарии

Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
Комментарий к новости:5 тысяч рублей – за сообщившие в полицию достоверной информации о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения
51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Комментарий к новости:В Мурманской области впервые за долгое время выросли показатели по рождению первых детей и на 40% увеличилось количество многодетных семей
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
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