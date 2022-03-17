Разговор на равных прошёл между кадетами и начальником МЧС региона Русланом Назаровым

Радостным событием такие встречи остаются не только для ребят, но и для всех сотрудников Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций – каждая из них заряжает особой энергией. Любознательных школьников интересовали ответы на различные вопросы - от поступления в вузы системы МЧС России и дальнейшего трудоустройства до любимых песен и книг начальника регионального ведомства. На все из них кадеты получили развернутые ответы.

Руслан Назаров, начальник главного управления МЧС России по Мурманской области: «Мне нравится любая музыка. У одного исполнителя нравится одна песня, а где-то целый репертуар, каждому настроению и периоду жизни способствует своя музыка».

Окунуться в историю МЧС решили и школьники из Апатитов. С большим энтузиазмом они посетили Галерею безопасности Мурманской области, а также познакомились с учащимися Мурманской кадетской школы.

Виктория Емельянова, кадет 9-го класса школы города Апатиты: «Показывали старые средства связи, телефона не было, показывали проводные телефоны».

Анжелика Коровкина, кадет 9-го класса школы города Апатиты: «На экскурсии мне понравился гараж, в котором стояли пожарные машины, которые не ездят у нас в городе Апатиты».

Сотрудники регионального МЧС продолжают серию мероприятий, посвященных 90-летию Гражданской обороны РФ и 130-летию со Дня образования Всероссийского добровольного пожарного общества.