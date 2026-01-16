Разговор о великих: чёрный квадрат – визитная карточка творца

В библиотеке имени Николая Блинова вспоминали творчество и жизненный путь авангардиста Казимира Малевича.

Творческая встреча без громких дат и юбилеев состоялась в музее-библиотеке имени Николая Блинова. Темой стал Казимир Малевич, чей творческий путь был овеян славой, скандалами и признанием. История рассудила сама, творчество гения оставило значимый след в культуре не только России, но и всего мира.

Маргарита Ломова, специалист городской библиотеки №4 имени Н.Н. Блинова: «Скандальное и даже нахальное, этим он сделал себя. Благодаря этому его знают. И он это делал специально».

Эта лекция раскрывала творчество художника с точки зрения культурных эпох и перипетий, которые застал Малевич.

Библиотечное пространство часто проводит подобные встречи без приурочивания, ведь вспоминать о великих можно и нужно в любое время.

Галина Бурина, заведующая городской библиотекой №4 имени Н.Н. Блинова: «Мы решили проводить этот цикл лекций».

Узнать больше о творчестве Казимира Малевича интересно, но особенности его техники лучше запомнятся слушателям, если они попробуют свои силы в авангарде.