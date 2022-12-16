День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.12.22 19:30
Размер пособия для беременных в будущем году будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания
Об этом сообщил Президент России Владимир Путин.
«Отмечу, что с 1 января 2023 года мы трансформируем систему поддержки материнства и детства, запускаем единые ежемесячные пособия для нуждающихся семей с детьми от рождения и до 17 лет. Пособие будет назначаться по одному заявлению от родителей или беременной женщины, причём сразу на всех детей в семье. При этом размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания», - сказал Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он ещё раз повторил, что оформление и получение пособия должно быть максимально понятным, простым, удобным для граждан и, конечно, оно должно служить реальной поддержкой для семьи.
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