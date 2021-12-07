Размеры премий депутатов горсовета теперь чётко прописаны

Прокуратура Октябрьского округа Мурманска выявила нарушения в нормативно-правовых актах, регламентирующих выплаты за работу со сведениями, представляющими государственную тайну и премии.

Они заключались в том, что размеры денежных поощрений определялись лицом, замещающим муниципальную должность самостоятельно. Также не был определён конкретный размер надбавки за работу со сведениями, относящимся к гостайне.

Теперь требования прокурора одобрены Советом депутатов Мурманска.

Анастасия Киселева, старший помощник прокурора Октябрьского округа Мурманска: «В целях устранения коррупциогенного фактора, а также устранения нарушений требования действующего законодательства, внесены указанные изменения. Данные полномочия теперь у представительного органа - у Совета депутатов города Мурманска».