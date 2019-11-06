Разминирование продолжалось нескольких недель

Сапёры сухопутных соединений армейского корпуса Северного флота завершили сплошную зачистку от неразорвавшихся боеприпасов территорий полигонов в Печенгском и Кандалакшском районах Мурманской области.

Разминирование продолжалось поэтапно в течение нескольких недель. Военнослужащими были обнаружены и уничтожены неразорвавшиеся гранаты, мины, снаряды и другие боеприпасы, применённые в ходе боевых стрельб на полигонах. Подрывы осуществлялись небольшими партиями. Наряду с современными боеприпасами сапёры арктической бригады в безлюдной местности в Кандалакшском районе обнаружили, а затем уничтожили несколько фугасных авиабомб времён Великой Отечественной войны. В зачистке полигонов от взрывоопасных предметов было задействовано более 300 военнослужащих и специалистов инженерной службы, а также более 20 единиц техники.