Разновидностей коронавируса становится больше, но вирусологи нас успокаивают

142 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено за сутки в Мурманской области. Больше всего заболевших в Мурманске (+64), Североморске (+16) и Печенгском районе (+16).

В нашем регионе полным ходом идёт вакцинация населения от COVID-19, но многие выражают опасение, справится ли препарат с новыми разновидностями коронавируса. Уже известно о двух мутациях, это штаммы из Великобритании и ЮАР. По словам специалистов, эти вирусы заразнее и агрессивнее.

В центре имени Гамалеи уже изучают 10 мутаций и то, как прививка «Спутник Ви» влияет на них. В диалоге с информационным агентством ТАСС руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра Владимир Гущин сообщил, что на сегодняшний день нет ни одной научной публикации, доказывающей, что какая-либо из зарегистрированных вакцин против коронавируса теряет свою эффективность на 100% при столкновении с новым штаммом. Если верить словам эксперта, то беспокоиться не о чем.