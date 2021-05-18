Разные дороги и мнения об их ремонте у депутатов горсовета и мурманчан

Проблема ям на дорогах достигла такого масштаба, что дальнейшее её игнорирование становится невозможным. Вести ямочный ремонт за счёт регионального бюджета предложили в областном правительстве. Но горсовет такое решение не поддержал, чем, по мнению мурманчан, просто нанёс вред городу.

Дорогами в выбоинах мурманчан не удивить. Во многих дворах ухабы и рытвины стали неотъемлемой частью ландшафта. К примеру, на проезде Связи, 8 ямы пытаются заложить кирпичами. Только это решение уж больно «топорное». Жители многоэтажек руками разводят от вида таких «заплаток».

Александр Кравченя, житель дома на проезде Связи: «Мы все платим исправно, никогда нет задолженности. Парадокс, платим исправно, а не видим результата».

На улице Капитана Маклакова, 27 многометровая яма больше похожа на озеро. Преодолеть её, не повредив подвеску, сложно. Автолюбители пытались с ней бороться своими силами, только одолеть лужу им так и не удалось.

Олег Комолов, житель дома на улице Капитана Маклакова «Состояние наших дворов - это болото! А вы ещё соседние дворы не видели. Мужики скажут, что они на прошлой неделе эту лужу пытались насосами откачивать».

В прошлом году в Мурманске благодаря софинансированию из областного бюджета привели в порядок 300 дворов. Примерно столько собирались отремонтировать и в этом. Качественный ямочный ремонт помог бы горожанам, которые устали от разбитых дворов, без потерь дождаться полной замены всего дорожного полотна. На улице Полярные Зори, где расположен клуб родителей и детей-инвалидов «Надежда», тоже ждут специалистов, которые залатают зияющие дыры.

Валентина Кислякова, председатель Мурманского социально-благотворительного клуба родителей и детей-инвалидов «Надежда»: «У нас многие члены клубов живут в таких дворах, где очень сложно передвигаться даже без коляски».

В этом году депутаты городского Совета отказались от 60,5 млн рублей из областного бюджета, которые региональное правительство выделяло на ремонты проездов во дворах Мурманска. Что подвигло их на такое решение, понять сложно. Одна из причин, дворы считаются общедомовой собственностью. А управляющие компании на текущий ремонт и содержание дворовых территорий по отдельной строке продолжают собирать деньги северян.

Надежда Рафикова, доцент кафедры СГИ МАГУ: «Прошлым летом наш сосед яркой краской обвел ямы и было видно, где у нас, что у нас, но никто не взялся за ремонт. Ни управляшка, ни город на это внимание не обратили, хотя об этом писали даже в соцсетях. И тут я читаю, что город отказался от 60 миллионов. Я просто не представляю! Они, видимо, летают на работу.

Понятно, что ремонтные работы во дворах обязаны делать управляющие компании, но этого не происходит. Страдают от такой халатности обычные люди.

Поддерживающий ремонт необходим. Необдуманное решение ещё долго будет злить горожан, автомобилистов, убивающих подвеску, мам с детьми и тех, кому слегка за 20 - ведь прыгать через лужи уже не комильфо.

Такая категоричность и отказ от выделяемых регионом средств непонятна и депутатом областной Думы. Все дороги отремонтировать разом нельзя. Придётся латать.

Евгений Тарбаев, депутат областной Думы: «Вдоль дороги четыре разных собственника. В одном месте проведён ямочный ремонт, в другом более менее содержится, потому что был проведён 3-4 года назад, рядом же вообще никакого ремонта нет и никогда не было. Если проводить ямочный ремонт, то должны провести его по всей ширине. Люди нас не понимают, где деньги, чьи они, главное, чтобы власти смогли договориться и сделать хорошее дело для людей».

В этом году планировалось отремонтировать 300 дворов, но для Совета депутатов удобство горожан оказалось делом второстепенным.

Игорь Найденов, депутат областной Думы: «Проблема ЖКХ - всегда на первом месте. И одна из них - это подъездные пути, дороги и тротуары. Они в прошлом году и позапрошлом году не смогли освоить те деньги, которые мы им выделили. Может, они опять этого опасаются? Не знаю, в чём дело, не могу понять».

Тем не менее, ямочному ремонту в этом году быть. Список дворов Мурманска, которых ждёт обновление асфальта уже готов. Работы будут выполнены независимо от тех или иных мнений депутатов мурманского горсовета. Такое заявление на оперативке в правительстве региона сделал губернатор Андрей Чибис. Он поручил главе администрации Мурманска Евгению Никоре предложить варианты решения этой проблемы с горсоветом и с учётом городского бюджета. Одновременно вице-губернатору Елене Дягилевой поручено изыскать параллельное решение для выполнения ямочного ремонта в мурманских дворах, если горсовет продолжит блокировать выполнение работ.