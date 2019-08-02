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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.08.19 19:30

«Разорванное сердце» - мурманчане скорбят и чтят своих защитников

Глава Мурманска поздравила заполярных десантников с профессиональным праздником. ВДВ исполняется 89 лет. Тамара Прямикова также приняла участие в митинге, который традиционно состоялся у памятника «Разорванное сердце», который был установлен в честь мурманчан, погибших при исполнении воинского долга.

Официальным днём создания ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях под Воронежем для выполнения тактической задачи высадились на парашютах первые 12 десантников. С тех пор  бойцы воздушно-десантных войск принимали участие во всех вооружённых конфликтах СССР, внесли немалую лепту в победу над фашистами и по-прежнему считаются самыми элитными.

«ВДВ – это, значит, никто кроме нас! – говорит Андрей Лебедев, заместитель председателя мурманского отделения  Союза ветеранов Афганистана. – Всех ВДВшников прошу, всех афганцев прошу, держите сегодня марку! Всё-таки ВДВ - это элита. В фонтанах мы не купаемся, мы не Москва. Надо быть высокими, красивыми, стройными!».

Выступая перед участниками митинга рядом с памятником «Разорванное сердце» в Мурманске, глава города ещё раз отметила огромный вклад, который вносят участники общественных организаций ветеранов Афганистана, среди которых много и бывших десантников, в патриотическое воспитание молодёжи. Особенно Тамара Ивановна поблагодарила семьи бойцов: жён, детей и родителей, которые ждут, поддерживают десантников, пока те в горячих точках несут службу, защищая Родину.

«Трудно нам, женщинам, представить, как оно на самом деле на службе. Вот мужчины выступают и с такой лёгкостью говорят об этом, - отмечает Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. – А как оно на самом деле было, наверное, мы никогда этого не узнаем. Потому что через это надо пройти. Если просмотреть страницы истории, сколько героических страниц вы вписали, сколько мальчишек выросло и ушло в небытие, а кто остался, уже убелённый сединами, молодым ребятам рассказывают о любви к Родине».

Митинг памяти всегда вызывает двоякие эмоции у тех, кто прошёл горячие точки и нёс службу в ВДВ. С одной стороны, вспоминая павших товарищей, на глазах у мужчин наворачиваются слёзы, а с другой, это ещё один повод для военнослужащих увидеть тех, с кем они прошли все эти испытания. Завершилось мероприятие торжественным возложением цветов и выступлением вокального коллектива. Творческие коллективы десантников исполнили любимые песни сослуживцев.

 

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