Разработки молодых дизайнеров украсят города Заполярья

Креативный дизайн города постепенно становится реальным. В Мурманском арктическом государственном университете обсудили возможность развития северного дизайна и вопросы реализации совместных творческих проектов в регионе.

Экодерево для сбора макулатуры, расположенное на проспекте Ленина, создано студентами 4 курса арктического университета, которые принимают участие в формировании нового креативного облика региона. С сентября 2017 года состоялись уже три встречи, на которых молодые дизайнеры обсуждали вопросы творческого развития Мурманска и области.

- Профессиональному сообществу и студентам, которые придут на эту стратегическую сессию, предложим несколько проектов на выбор, - говорит Татьяна Батова, заместитель декана по учебно-воспитательной работе факультета искусств и сервиса МАГУ. – Их достаточно много: от глобальных до очень маленьких проектов, которые могут быть реализованы уже в этом году. Уже расписано финансирование, расписаны цели и задачи участников этих проектов».

Мероприятие имеет большой интерес и среди представителей бизнеса. Взаимодействие предпринимателей со студентами и преподавателями вуза имеет хорошую платформу для развития. В дальнейшем организации, участвующие в кластере, могут взять на работу студентов, с которыми они сотрудничали в рамках проекта «Креативный город-территория развития». Все это, по мнению организаторов проекта, способствует развитию так называемой креативной экономики в Мурманской области, то есть всему, что связано с культурой, искусством, дизайном или архитектурой.

Но ощутимые результаты от проведенных работ будут видны лишь через 3 года. Но среди масштабных идей, генерируемых сообществом, есть и небольшие проекты с куда менее затянутыми сроками воплощения в жизнь.