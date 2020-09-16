Разрушенным памятником подводникам в Лиинахамари заинтересовалась прокуратура

Прокуратурой Печенгского района признала законным возбуждение уголовного дела по факту вандализма, в результате которого обрушился памятник подводникам в Лиинахамари.

Обстоятельства совершения преступления и виновные лица устанавливаются. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры района.

Напомним, накануне стало известно, что в Печенгском районе обрушился памятник. Появилась версия, что монумент, скорее всего, разломали умышленно, зацепив стелу тросами, остатки которых обнаружены на месте происшествия.

Так получилось, что памятник в Лиинахамари, находящийся на частной закрытой территории, не был признан объектом культурного наследия и не имел собственника, а разрушили памятное сооружение как раз во время процедуры внесения в реестр. Нет мемориала - нет и проблем со свободным доступом.

Впрочем, в ситуации ещё предстоит разобраться правоохранительным органам.