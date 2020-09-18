Разрушенный мемориал в Лиинахамари восстановят

Недавно рухнувший мемориал «Героям-подводникам в годы Великой Отечественной войны» в посёлке Лиинахамари будет восстановлен. Этим займётся Северный флот.

Памятник был варварски разрушен 14 сентября, по этому факту уже возбуждено уголовное дело.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев на специальном совещании выразил своё возмущение действиями вандалов, осквернивших память героев-североморцев.

Напомним, в июле историко-поисковая экспедиция Северного флота и Русского географического общества уже восстановила и облагородила несколько памятников защитникам Советского Заполярья.