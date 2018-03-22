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День за днём с «Арктик-ТВ»22.03.18 19:30

Разрушенный от взрыва бытового газа дом обследуют с помощью спецоборудования

Для обследования, разрушенного от взрыва бытового газа дома на улице Свердлова в Мурманске, приехали специалисты МЧС из Петербурга. Дефекты будут искать с помощью специальных аппаратов оснащённых  сейсмодатчиками. После чего эксперты оценят состояние конструкций здания и дадут рекомендации по его восстановлению.

От взрыва, который прогремел в доме номер 6 на улице Свердлова в Мурманске, пострадал один из трёх подъездов. Семьи, чьи квартиры  не затронула ударная волна, почти сразу вернулись к нормальной жизни, расселять собственников никто не стал, но это вовсе не значит, что людям грозит опасность. Повреждённые конструкции специалисты демонтировали, провели первичное обследование и сделали предварительные выводы.

- Визуально мы видим, что критических разрушений нет, поэтому проживание данных граждан безопасно, - считает Денис Канцель, инженер ФГБУ «Испытательная пожарная лаборатория по городу Санкт-Петербургу». - На основании уже измерений программно-аппаратного комплекса будет понятно, где и в каких местах подверглись разрушению несущие конструкции данного здания.

Трещины в стенах и деформации ищут приехавшие из Санкт- Петербурга эксперты. При этом используется новейшая разработка - комплекс «Стрела-П».

На этаже устанавливается несколько сейсмодатчиков, после чего один из специалистов бросает на бетонный пол специальный мешок, создавая колебания, а специальная программа обрабатывает полученные данные.

На исследование здания уйдёт около трёх дней, после чего сотрудники МЧС  дадут свою оценку, есть ли в конструкции скрытые дефекты, как они влияют на устойчивость строения и можно ли восстановить дом, чтобы снова заселить жителей.

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