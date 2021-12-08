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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.12.21 19:30

Разведчики бригады морской пехоты Северного флота провели первые в новом учебном году тренировки по горной подготовке

Во время учений морпехи отрабатывали навыки по уничтожению группы условных террористов.

Разведчики морской пехоты в горной экипировке со штатным оружием отработали действия на трёх учебных точках. Сначала они прошли навесную переправу через труднопроходимый участок, затем отработали навыки свободного лазания по скале. Все это на специальном полигоне в Печенгском округе, в условиях низких температур.

Сергей Селеванов, командир отделения разведывательной бригады морской пехоты Северного флота: «Погодные условия влияют на тренировки, но мы выполняем задачи, поставленные командованием».

На тренировочной базе есть возможность отрабатывать способы страховки и самостраховки, приёмы подъёма и спуска по крутым склонам, отвесным скалам, способы преодоления рек и транспортировки через них грузов, вооружения и раненых.

На заснеженной горно-лесистой местности разведывательная группа организовала огневой налёт на противника – условных участников незаконных вооруженных формирований. Их роль исполнили бойцы других подразделений бригады морской пехоты.

Одна из основных задач горной подготовки - укрепление морально- психологических качеств и выносливости бойцов. Ведь вести боевые действия разведчикам порой приходится в любое время суток и  при экстремальных погодных условиях.

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