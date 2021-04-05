Разведчики и морпехи Северного флота оттачивают навыки десантирования

А вот у разведчиков и морпехов Северного флота, которые сейчас оттачивают навыки воздушно-десантной подготовки есть время задуматься о жизни. Перед прыжком с борта МИ-8, наверняка не только земля проносится перед глазами.

На малых высотах от 600 до 1000 метров десантники открывают парашюты почти сразу. Почувствовать момент, когда натягиваются стропы, и приближается земля, можно «не выходя» из дома, благодаря видео снятому от первого лица.

Конечно, настоящим прыжкам предшествуют часы теоретической подготовки и тренировки на наземных тренажёрах. Военнослужащие изучают конструкцию, порядок укладки парашюта, практические элементы. Но куда важнее личный пример старших по званию.

Ежедневно в прыжках с парашютом на Северном флоте задействовано более 100 военнослужащих. Навыки десантирования разведчики и морпехи оттачивают, в том числе, в полной боевой выкладке и со штатным оружием.