Разведчики морской пехоты Северного флота уничтожили «горную базу» условных террористов на учении в Мурманской области

В прошлом году морпехи уже отрабатывали навыки ведения боя в зимних условиях, совершали марш-броски на лыжах и снегоходах. Но эта осень выдалась тёплой и, главное, бесснежной. Не беда, в таких условиях можно потренироваться уничтожать условного противника в гористой местности - сопки в районе Спутника, как оказалось, отлично подходят для этого. Разведчики карабкаются по скалам, после спускаются по тросам. Отдельный этап учений - налёт на условную базу террористов.