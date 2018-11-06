День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.11.18 19:30
Разведчики Северного флота готовятся к Всеармейскому конкурсу «Отличник войсковой разведки»
Разведчики Северного флота готовятся к Всеармейскому конкурсу «Отличник войсковой разведки». На полигоне под Печенгой военнослужащие отработали основные элементы состязания — марш-бросок, стрельбы из автомата, организацию засады и взятие «языка».
Дополнительную нагрузку в подготовке к конкурсам мотострелкам создают суровые условия Крайнего Севера. Действовать приходится в глубоком снегу и при низкой температуре воздуха.
Тренировки разведчиков организованы поэтапно и включают в себя весь комплекс нормативов, который должны сдавать военнослужащие разведывательных подразделений армейского корпуса Северного флота в процессе плановой боевой учебы.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-
Последние комментарии
Zviygincew
06.11.18 20:10
ВВП есть от кого защищаться, поэтому денег надо много. А старики - им путь на погост, что на них деньги тратить
Бывалый
06.11.18 18:16
Для увеличения пенсий нашли выход - увеличили пенсионный возраст всех граждан, убеждая их , что они стали жить дольше, а для пушек и генеральских звёзд не нашли ничего нового, как вбухать на военные
Гость
06.11.18 11:47
Если вы считаете торговый центр "Форум" центром города, то лукавите. Лучше бы на Лобова, 1 не закрывали киоск. Или Ленинский округ и Роста не достойны хорошей качественной продукции? Очень жаль, вы та
Комментарий к новости:В Мурманске открылся фирменный магазин «Тулома»
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиЭто беспрецедентное решение! Расходы на оборону и безопасность составляют 30% проекта бюджета России 2019-2021 гг-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 41 копейку, евро – почти на 33 копейки-PRO ЭнергетикуВыработка электроэнергии на Кольской АЭС в октябре выросла на 128 млн кВтч-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 ноября-PRO Нефть и газВ сентябре резко упала добыча нефти в Норвегии-PRO ЗаконыМалообеспеченных россиян освободят от обязанности подтверждать отсутствие долгов по оплате услуг ЖКХ
-Нам интересно Ваше мнение06.11.18: Средний чек в сетях крупнейших ритейлеров за девять месяцев сократился на 0,3% (с поправкой на размер инфляции). Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовал: 81 человек