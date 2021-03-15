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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.03.21 19:30

Развеять стереотипы об Арктике помогают туристы

Арктика «покрыта» стереотипами про вечный холод и бесконечный лёд, ехать долго, смотреть нечего. Развеять эти утверждения помогают туристы, которых в нашем регионе становится всё больше. Благодаря им развивается и бизнес, меры по поддержке которого создаются в области. Подтверждение тому - решение о регистрации 25-го резидента Арктической зоны России. Им стала база отдыха «Гольфстрим 51» в Печенгском районе. Об этом заявил Андрей Чибис, открывая оперативное совещание.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «И крупные проекты, и средние проекты, и малый и средний бизнес – всё это сегодня попадает под льготный режим налогообложения в рамках «Территории опережающего развития», в рамках Арктической зоны Российской Федерации. Мы видим, что эти режимы всё больше и больше приносят инвестиций и новых рабочих мест в наш с вами регион».

Сегодняшняя реальность такова, что развитие туризма напрямую зависит от эпидемиологической обстановки в регионе. Поэтому важно создать все условия для проведения вакцинации жителей даже в самых труднодоступных районах области. Новый прививочный пункт, открытый в Териберке, уже начал свою работу.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «За первые дни 79 человек вакцину уже получили, вакцинировались. Ещё почти 150 человек записаны и пройдут вакцинацию в ближайшие дни».

Благодаря пункту, жителям Териберки теперь не обязательно ездить в областной центр для вакцинации. Тем более, что сделать это не всегда возможно. Автоподъезд к Териберке и Туманному - одна из самых часто перекрываемых трасс в зимнее время. О необходимости соблюдения ограничений, в связи с погодными условиями, напомнил губернатор Мурманской области. 

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «К сожалению, далеко не все туристы соблюдают эти ограничения, пытаясь прорваться на закрытую дорогу, что подвергает риску и тех, кто дороги убирает, и тех, кто по этим дорогам ездит».

Проблема с проездом возникает не только на трассах, но и на улицах и во дворах муниципалитетов области. Со снежными «кашами» пытаются справиться специалисты Управления дорожного хозяйства и коммунальные службы. Об их работе отчитался профильный министр региона.

Алексей Лыженков, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Со 2 по 11 марта убрано 1595 дворов, часть из них было убрано повторно. Работы по комплексной очистке дворов продолжаются по сегодняшний день. Основная задача на сегодняшний день – вывоз накопленного снега».

О достижениях дорожников говорить пока рано, а вот школьники из Полярного уже могут похвастаться своими победами. Команда девятиклассников вошла в десятку лучших в интеллектуальном квизе всероссийского конкурса «Большая перемена», заняв 9 место из 100 команд.

 

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