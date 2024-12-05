Развитие Арктических регионов станет приоритетным в новых национальных проектах

Об этом на заседание Совета по стратегическому развитию заявил Президент России Владимир Путин.

Основными нацпроектами в Арктике станут: «Инфраструктура для жизни», «Эффективная транспортная система», «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь и дети». Все это поможет регионам, расположенным в высоких широтах, и в том числе Мурманской области развиваться активнее и создавать масштабные социальные проекты и объекты для северян.

- Эти населённые пункты имеют стратегическое значение для нашей страны, а значит, требуют особого внимания. Более того, в основных нацпроектах: «Инфраструктура для жизни», «Эффективная транспортная система», «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь и дети» должны появиться отдельные с мероприятиями указанных мастер-планов. Надо это увязать между собой, - отметил Владимир Путин.