Развитие Крайнего Севера началось со строительства железной дороги - Андрей Чибис

Глава региона в территориальном управлении Октябрьской железной дороги принял участие в региональном форуме социальной ответственности и партнёрства Андрей Чибис поздравил всех сотрудников РЖД с наступающим профессиональным праздником.

6 августа в России отмечают День железнодорожника. Эта профессия, по мнению многих людей, окутана романтикой, но при этом очень непростая. Трудятся в данной сфере более 1 млн россиян. В преддверие профессионального праздника губернатор Андрей Чибис поздравил железнодорожников и вручил лучшим сотрудникам регионального отделения благодарности и благодарственные письма. 4 человека были удостоены памятной медали «85-летия Мурманской области».

За одним столом с лучшими железнодорожниками глава региона обсудил вопросы развития Мурманска, как благоустраивается город и что ждёт его в перспективе. Губернатор напомнил, что со всеми вопросами северяне могут обращаться на портал «Наш Север», где каждое сообщение будет рассмотрено оперативно.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Отдельная тема – дворы. Если брать статистику по количеству благоустройства дворов, то мы четвёртые в России. Хотя мы и небольшой субъект по численности, но нам ещё благоустраивать и благоустраивать, потому что дворы – основная боль».

Далее участники встречи во главе с Андреем Чибисом на форуме социальной ответственности и партнёрства подвели итоги выполнения обязательств Коллективного договора «РЖД» на 2023–2025 годы и Отраслевого соглашения по организациям железнодорожного транспорта в границах Октябрьской железной дороги за первое полугодие.