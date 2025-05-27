Развитие предпринимательства – это одно из приоритетных направлений стратегического плана «На Севере – жить»

Губернатор Мурманской области провёл встречу в Центре управления регионом с представителями малого и среднего бизнеса Заполярья, а также членами организаций содействия региональному бизнесу.

С апреля по май 2025 года в Мурманской области проходят традиционные Дни предпринимательства. Такие встречи помогают представителям регионального бизнеса вести прямой диалог с властью.

Татьяна Русскова, президент Торгово-промышленной палаты Мурманской области: «Зачастую, действительно, это где-то неинформированность, а где-то сложности, которые невозможно было учесть при первоначальной разработке той или иной нормы. Но надо отдать должное, при взаимодействии с правительством Мурманской области всегда находились решения».

В нашем регионе занимаются своим делом не только в крупных агломерациях, но и в небольших ЗАТО. Такой распространенности в том числе способствует и активная поддержка со стороны государства.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «От киоска с блинами, который, кстати, суперпопулярен, приезжает к нам из Печенгского округа на ярмарку, до большого проекта. Если вы движетесь, если вы верите, если у вас глаз горит, тогда ровно так и будет получаться. А наша задача – слышать … И, конечно, стимулировать развитие».

На данный момент в Мурманской области действует 51 мера поддержки малого и среднего бизнеса, которые включают финансовую, консультационную и имущественную помощь. Региональные меры поддержки, такие как «Губернаторский старт», различные субсидии и гранты для предпринимателей, облегчают выход на большой рынок и значительно снижают риски первых неудач, с которыми неизбежно может столкнуться любая бизнес-идея.

Такие встречи тем и ценны, что позволяют власти получить обратную связь и помочь именно там, где это нужно, а также, что называется, «сверить часы» с предпринимателями.

Светлана Панфилова, заместитель губернатора, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Главный вопрос, куда мы все стремимся? Куда мы стремимся? Куда предприниматели? И главное, чтобы мы не на друг друга все смотрели, а все в одном направлении. И в этом направлении работали и мы, и они».

Встреча предпринимателей с главой региона состоялась в форме диалога. В беседе с губернатором представители бизнеса Мурманской области смогли поднять интересные вопросы и подсветить задачи, которые стоят в рамках поддержки предпринимательства.