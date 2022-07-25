Развитие Северного морского пути благотворно скажется на экономике столицы Заполярья

В отеле «Меридиан» прошла конференция под эгидой «Росатома», посвящённая вопросам подъёма с морского дна объектов, представляющих опасность. На встрече также рассматривались вопросы развития Северного морского пути.

В отеле «Меридиан» прошла конференция под эгидой «Росатома», посвящённая вопросам подъёма с морского дна объектов, представляющих опасность. На встрече также рассматривались вопросы развития Северного морского пути.

Современная международная ситуация диктует новые условия для российской экономики. Несмотря на определённые сложности, федеральное правительство будет и дальше развивать Северный морской путь, увеличивая объём перевозимых товаров и транспорта. Также есть планы по очистке дна Северного Ледовитого океана от объектов, заражённых радиацией.

На профильной конференции в Мурманске депутат Госдумы Геннадий Скляр заявил, что сейчас как никогда важно развивать отношения с дружественными странами, которые заинтересованы в безопасном грузовом потоке по Севморпути.

Геннадий Скляр, заместитель председателя комитета Государственной Думы по промышленности и торговле: «Один из самых крупных партнёров у нас, конечно, Китай и Индия. Это страны, которые станут одними из наших крупнейших партнёров в использовании Северного морского пути. Я думаю, моя личная оценка, что другие всё равно придут. Но мы сами должны делать так, чтобы пришли к нам, а не мы с протянутой рукой, или с какими-то предложениями бегали сейчас по миру».

Невозможно себе представить реализацию этих программ без участия «Росатома». Представитель госкорпорации отметил, что в данный момент компания снижает радиационные риски в акватории Северного Ледовитого океана. Так, ядерное топливо уже вывезено из Андреевой губы, а опасные отходы из Гремихи пока только ожидают отправки на предприятие «Маяк». Печально известные подлодки К-159 и К-27 также будут подняты со дна, однако их утилизация будет организована на территории Заполярья.

Анатолий Григорьев, руководитель проектов международной технической помощи, Госкорпорация «Росатом»: «159-я находится в 60-ти километрах от Мурманска, рядом с ней находится судоремонтный завод «Нерпа», имеющий достаточно хорошую производственную базу, опыт обращения с подводными лодками. Это «Сайда» - хранение реакторных отсеков и обращение с реакторными отсеками. Если рассматривать К-27, то это, безусловно, Гремиха, со своей производственной базой».

По словам экспертов, с оборудованием проблем возникнуть не должно, ведь большая часть аппаратуры уже есть в России. Подъём лодок будет проведён в ближайшем будущем, общая стоимость проекта около 2,5 миллиарда рублей.

Татьяна Кусайко, член комитета Государственной Думы по обороне: «Есть ли бюджет? Естественно, любая программа, которая является государственной, подкреплена финансово. Многие вопросы, которые здесь решаются, ещё требуют доработки. Я бы отметила именно то, что вот такое содружество межведомственных структур, а именно – использование научных данных, даёт возможность решать те проблемы, которые сейчас поднимаются. И способы их решения как раз зависят от финансовых средств».

Сенатор также отметила, что развитие Северного морского пути благотворно скажется на экономике столицы Заполярья, а очистка моря от радиоактивных отходов – укрепит здоровье северян.