Развитие туристической сферы в Мурманской области вытащить на новый уровень

МАГУ подписал соглашение с автономной некоммерческой организацией по развитию национального туризма «АгроЭкоТуризм» и Федерацией рестораторов и отельеров.

По мнению президента Федерации рестораторов России Игоря Бухарова, в нашей стране бизнес и обучение идут в разных направлениях, из-за этого и проблемы с качеством развития туристической сферы. Необходимо, учитывая особенности каждого отдельного региона и турпотока, строить в них правильную модель работы.

Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России: «У нас, к сожалению, советская система была. Сегодня мы совершенно в другой существуем парадигме. Поэтому нам необходимо, в том числе, наладить контакты между бизнесом и образованием. Потому что в каждом регионе работают люди. Если вы сегодня соберете предпринимателей и спросите, они вам скажут, какая из основных проблем. Они вам скажут – кадры. Кадры – эта проблема не решена на 100 процентов».

В Мурманской области поток туристов увеличивается каждый год. Иностранцам нравится наш край, но они выделяют три проблемы, которые нужно наладить: транспортная логистика, переводчики и работа с персоналом связанным с турсферой. Такие данные получены по опросам Игоря Бухарова. Нашим кадрам необходимо научиться работать с гостями из разных стран и соответствовать международным стандартам.

Ирина Шадрина, врио ректора МАГУ: «Мы бизнес приглашаем к себе на выпускные экзамены. Мы бизнес приглашаем к себе, чтобы работодатели участвовали в составлении рабочих учебных планов, чтобы они смотрели дисциплины. Мы у них спрашиваем, какие компетенции должны иметь наши выпускники, чтобы прийти и сразу сказать: «Я молодой специалист, я принёс «вау» какую идею, давайте, воплощать её скорее».

После подписания соглашения о сотрудничестве между МАГУ и Федерацией рестораторов и отельеров России состоялся семинар для работодателей и будущих выпускников МАГУ. На нём участники обсудили реализацию нового этапа федерального проекта «Гастрономическая карта России».