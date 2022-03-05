Развитию индустрии отдыха в Мурманской области помогает региональная финансовая поддержка

Бескрайние снежные просторы, северные олени и десятки ласковых и энергичных собак. Всё это и не только смогут увидеть посетители крупнейшего хаски-парка, находящегося в селе Ловозеро.

На протяжении всех лет существования «Лесная Елань» получала большую поддержку от областного правительства, что помогало ей не стоять на месте и предоставлять туристам качественные услуги.

Индустрия отдыха в Мурманской области активно развивается, с каждым годом на север желает приехать всё больше путешественников со всего мира. Северное сияние, арктическая кухня, уникальная природа – построить бизнес, связанный с туристической сферой, мечтают многие предприниматели. Среди них оказались и владельцы хаски-парка в Ловозере, начинать своё дело с нуля было тяжело, именно поэтому на помощь приходят региональные субсидии.

Антонина Кошельник, директор туристического агентства: «Мы дважды обращались за господдержкой – в 2012 году получили субсидию на строительство гостевого дома в размере 400 тысяч, в 2017, если не ошибаюсь, нами была получена вторая субсидия в размере 500 тысяч на строительства помещения для переодевания. Это дало толчок в развитии нашего комплекса».

Такая поддержка не только мотивирует молодых и амбициозных предпринимателей, но и заставляет довести начатое дело до конца. «Лесная Елань» в полной мере доказала своё право на предоставленные субсидии.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Они полностью соответствуют тем условиям и правилам, на которые выдается субсидия. Субсидия выдаётся не тем людям, которые решили вдруг заняться туризмом или вот так вот захотелось или они увидели, что у соседа получается. Это предприниматели, которые профессионально знают, что делают и в наших субсидиях ключевое слово - развитие бизнеса. Важно, чтобы люди, которые разбирались в том, что делают, пользовались мерами поддержки эффективно».

Качественно предоставленные услуги и развитая инфраструктура туристического объекта привлекают путешественников, стимулируя возвращаться вновь и вновь.