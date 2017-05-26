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День за днём с «Арктик-ТВ»26.05.17 19:30

Развиваем у северян чувство онконастороженности

Рак молочной железы – лидер среди злокачественных опухолей. Это послужило поводом, чтобы специалисты областного онкодиспансера провели обучающий семинар для гинекологов поликлиник и женских консультаций.  Своевременная диагностика злокачественных опухолей может спасти жизнь многих женщин. Но для этого необходимо, чтобы и пациенты, и врачи на местах проявляли «онконастороженность». Подробнее о проблеме в сюжете журналистов «Арктик-ТВ».

Заболеваемость раком по Мурманской области на 17% выше, чем в среднем по стране. При этом выявляются злокачественные опухоли на ранних стадиях не часто – примерно в каждом пятом диагнозе. Где-то врачи на местах не доглядели, где-то больной умолчал о тревожном симптоме… Так складываются печальные цифры статистики. А между тем, если обнаружить рак на ранней стадии - пациента можно не только спасти. После лечения, с большой долей вероятности, он вернётся к привычной жизни. 

- Думаю, семинары, а этот уже дополнительный пятый,  направлены на появление у врачей онконастороженности, - говорит Александр Давыденков,  главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Мурманской области. - Они - наш рупор. Через них мы хотели бы передать и  приучить северян к самообследованию молочных желёз.

Как у женщин, так и у мужчин чаще всего злокачественная опухоль поражает молочные железы. Этот вид онкологии опережает по показаниям заболеваемости даже рак лёгких. По мнению специалистов, важно и у пациентов,  и у врачей поликлиник,  женских консультаций формировать «онконастороженность».

- Нужно улучшать взаимодействие, так как нагрузка на врачах сегодня огромная. Надо разработать алгоритм взаимодействия, куда и когда направлять людей с подозрением на рак, - говорит Сафиназ Созарукова,  главный специалист Управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Мурманской области. -  У всех различные группы – и у здоровых,  и у больных.

Проявлять онконастороженность не сложно. Женщинам зачастую достаточно следить за своим здоровьем также внимательно, как за самочувствием близких и посещать гинеколога хотя бы раз в год, не запускать предуопухолевые состояния. Врачи же на местах должны научиться работать чётко и слажено, чтобы, в случае обнаружения опасности,  не терять драгоценное временя. Для больных раком – это всегда вопрос жизни.

 

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