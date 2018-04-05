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День за днём с «Арктик-ТВ»05.04.18 19:30

Развивать кадровое партнёрство

В Мурманском филиале Российского университета кооперации прошёл форум кадрового партнёрства среди представителей различных компаний, Министерства труда и преподавателей учебного заведения.

Мурманскому отделению Российского университета кооперации в этом году исполнилось 20 лет. Всё это время учебное заведение готовит к выпуску: экономистов, менеджеров, коммерсантов.  Так же тут активно реализуют программу дополнительного профессионального образования и повешения квалификации. Однако после выпуска из учебного заведения многие молодые специалисты совершенно не понимают, куда им идти работать. Работодатели требуют опыт, который пока не откуда взять. Эта ситуация зачастую возникает из-за переизбытка выпускников некоторых направлений.

- Мы пригласили на круглый стол наших работодателей для того, чтобы чётко выяснить их запросы. А когда будет запрос, мы готовы делать по его требованиям программы, - говорит Ирина Прокопьева, директор Мурманского филиала Российского университета кооперации.

В Мурманской области отмечаются положительные изменения на рынке трудна. Уровень безработицы падает. Однако, несмотря на то, что среди молодёжи и выпускников также уменьшается количество тех, кто не трудоустроен, многие работают не по специальности. Это ещё раз подтверждает необходимость регулярного мониторинга запросов работодателей.

- На сегодняшний день очень велика потребность в специалистах среднего и высшего звена сферы здравоохранения, образования,  военной безопасности. Но, к сожалению, на сегодняшний день не очень востребованы на рынке труда финансисты, представители гуманитарных специальностей, - сообщила Жанна Макарова, начальник отдела рынка труда и ведения регистров.

По словам директора Мурманского филиала Российского университета кооперации, вуз готов пересмотреть список факультетов и курсов дополнительного образования. Возможно, в скором времени их число пополнится новыми необходимыми региону специальностями. А пока работа по налаживанию взаимоотношений между учебным заведением и Мурманскими работодателями продолжится.

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27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовало: 339 человек
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Последние комментарии

Аноним
05.04.18 11:34
Это же надо такой бред нести. Когда в прокуратуре работал, что то такую охинею не нес. А ведь люди слушают и верят, вот потом и начинается паника у народа на ровном месте из за таких программ.
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