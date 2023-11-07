Развивать туризм внутри региона, ремонт дорог завершён, парк общественного транспорта обновляется, за объекты программы «На Севере – твой проект» проголосовали активно: на оперативном совещании - только хорошие новости

Более 51 тысячи жителей региона проголосовали за объекты в рамках программы «На Севере – твой проект», сообщил на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Андрей Чибис. Список победителей будет определён по результатам конкурсного отбора до конца ноября. А результаты опубликуют на портале «Наш Север» в разделе «Инициативы».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В проекте бюджета заложено 200 млн рублей, чтобы поддержанных инициатив становилось всё больше».

Проекты-победители, будут реализованы на территории области уже в 2024 году.

Участники совещания подвели итоги и дорожной кампании-2023. Так, более 75% дорог местного значения приведены в нормативное состояние. Значительно обновлён парк общественного транспорта, в Мурманске, например, на половину. Отдельный блок работ был посвящён усилению безопасности, в том числе камерам фиксации нарушений, поэтому автомобилистам стоит ждать появления мобильных фотоловушек.

Как считает Юлия Полиэктова, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, по таким дорогам одно удовольствие по области путешествовать.

Участники совещания обсудили и внутренний туризм.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, отметил, что для развития туризма предпринимателям оказывается федеральная и региональная поддержка. Выделено 326 млн рублей на создание национального туристического маршрута «Заполярный калейдоскоп», создание модульных средств размещения, оборудование инфраструктуры, развитие придорожного сервиса.

Как отметил Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области, съездить в соседний город или район стоит не только, чтобы посмотреть достопримечательности, но и за зрелищными спортивными событиями. В ноябре в регионе пройдёт 18 областных соревнований и первенств по девяти видам спорта. А также Первенство СЗФО по хоккею, первый этап Кубка России по горнолыжному спорту, Кубок губернатора среди школьных клубов с общим грантовым фондом в 26 млн рублей, Всероссийский турнир по фрисби.