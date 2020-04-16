Разыгрался нешуточный бой в тундре

500 человек и более 120 единиц боевой и специальной техники. Морские пехотинцы Северного флота провели тактические учения в Кольском Заполярье.

Военные отработали временные нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности и совершили марш на технике на полигон в Печенгском районе. Попутно они отработали действия по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодоление заражённых участков местности. Морские пехотинцы оттачивали навыки стрельбы из боевых машин, артиллерийских орудий, миномётов, гранатомётов по целям, имитирующих бронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу противника. Также оценивались действия командиров подразделений тактически грамотно вести бой.

Юрий Романюк, командир десантно-штурмового батальона морской пехоты Северного флота: «По итогам учения подразделение показало хороший результат за зимний период. Батальоно-тактические учения – это завершающий этап в периоде обучения. Командиры получили практику, а личный состав продемонстрировал свою профессиональную подготовку».