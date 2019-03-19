Разыскиваются свидетели аварии

ГИБДД по г. Мурманску разыскивает свидетеля ДТП.

13 марта в 11 часов 30 минут в районе дома 110 по Кольскому проспекту водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и буквально приземлился на крышу «Ниссана». В результате столкновения водитель седана госпитализирован в реанимацию.

За рулем пострадавшей легковушки был капитан Молодёжного хоккейного клуба «Северные хаски» Олег Коврижных. Сейчас спортсмен находится под наблюдением врачей, которые считают, что у него крайне тяжёлое состояние.

Сотрудники ГИБДД просят водителя автомобиля «Пежо боксер» белого цвета, а также лиц, располагающих информацией об указанном транспортном средстве или его владельце, позвонить по телефонам 40-79-55, 40-79-70 или обратиться в отдел ГИБДД по г. Мурманску по адресу: г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 46/1.