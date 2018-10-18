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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.10.18 19:30

Реабилитация шпицев, содержавшихся в 10-летнем заточении, проходит тяжело

Журналисты «Арктик-ТВ» продолжают следить за судьбой спасённых шпицев, которые около 10 лет провели в заточении у своей заводчицы.

Сейчас животные находятся в Центре временного содержания,  проходят медицинское обследование. Однако, ветеринары признаются, что собакам необходимо особое питание и помощь.

Спустя день после спасения большинство собак уже выглядят лучше. При виде гостей - журналистов и волонтёров шпицы виляют хвостами и просятся на руки. Животных  разделили на небольшие группы и посадили в отдельные вольеры, каждого осмотрел ветеринар Центра временного содержания и зооврачи-волонтёры из других мурманских клиник. Многим уже успели отстричь свалявшуюся шерсть и когти. Но опрятный внешней вид не говорит о  полном выздоровлении.   

- Только что закончился ветеринарный осмотр всех поступивших вчера животных, - говорит Иван Костюков, ветеринарный фельдшер Центра временного содержания животных. - Около 20 процентов  животных находится в неудовлетворительном состоянии, около 80 процентов - в более или менее удовлетворительном состоянии. Теперь мы можем только попытаться обеспечить достойное содержание животных. Так как они  находятся под арестом, то мы никаких действий дальше принимать не можем.

Не обошлось и без жертв, ночью умерла одна из больных собак. Зооврачи опасаются за жизни ещё нескольких животных, особенно щенков. Сегодня малыши отправятся в областную ветклинику - специалисты решили, что только там им смогут помочь. Что же касается судьбы конфискованных у бесчеловечной заводчицы Шпицев, то в течении 10 дней судебные приставы определятся с дальнейшими действиями. Но ближайшие полторы недели собакам точно придётся провести в Центре временного содержания: подлечиться и восстановить силы. Однако, работники учреждения бьют тревогу: после таких диких условий содержания животным необходимы специальные корма, витамины и пищевые добавки. Так же псов нужно вычесать, обработать от блох и кишечных паразитов.

- Мы будем принимать все возможные решения, чтобы животные находились в условиях подобающих правильному содержанию и принимать все меры для того, чтобы собаки  хоть более или менее находились в правильной среде, - говорит Иван Костюков, ветеринарный фельдшер Центра временного содержания животных. - Будем привлекать к этому волонтёров.

Скорее всего, дней через 10 после ареста все собаки будут выставлены судебными приставами на продажу. Вырученные деньги пойдут не в Центр временного содержания, а на уплату долга бывшей заводчицы. Зоозащитники, которые спасли псов из заточения, продолжат следить за судьбой каждого шпица.

- Собаки, скорее всего будут стерилизованы и кастрированы, - сообщила Татьяна Бровкина, зоозащитница. - Если неравнодушные люди будут готовы  их забрать к себе, то необходимо учесть то, что собакам будет нужна, возможно, медицинская помощь.

Каждый, кто проникся судьбой этих животных, может помочь несчастным животным. В дар Центр временного содержания примет корма для мелких собак, медикаменты, витамины. А так же в учреждении будут рады и добровольцам, которые помогут вычесать и подлечить всех животных. Подробную информацию можно узнать по телефону 24-97-65.

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