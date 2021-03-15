Реактивные системы залпового огня по-прежнему остаются эффективным средством вооружения

Боевые расчёты армейского корпуса Северного флота отработали навыки ведения огня на комплексах «Град», прародителем которых стала знаменитая «Катюша».

Как и 75 лет назад, выглядит залп реактивной артиллерии более чем внушительно. Недаром звук летящих ракет немецкие солдаты называли «органом Сталина». Впрочем, современные снаряды от установки «Град» потеряли издающее характерный звук оперение, да и калибр у комплекса поменьше. Впрочем, вряд ли это повлияло на радиус поражения.

При стрельбах в условиях Арктики артиллеристы учитывают любую мелочь, рельеф местности перед обстрелом изучает беспилотный летательный аппарат-разведчик, метеорологи дают прогноз, который так же берётся в расчёт. По команде 333 батарея начинает вести огонь из снежного укрытия.