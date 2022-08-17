Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 28 объектах столицы Заполярья близится к завершению

Северяне наблюдают за ремонтом автомобильных дорог ежегодно. Реконструируются не только основные магистрали, но и проезды во дворах. Один из таких участков расположен на улице Кильдинской. Местным жителям есть с чем сравнивать, как говориться, оценить до и после.

Подрядчик реконструирует автомобильные дороги на улице Кильдинской, Седова и Верхнеростинскому шоссе.

Северяне наблюдают за ремонтом автомобильных дорог ежегодно. Реконструируются не только основные магистрали, но и проезды во дворах. Один из таких участков расположен на улице Кильдинской. Местным жителям есть с чем сравнивать, как говориться, оценить до и после.

Местный житель: «Тут были постоянные ремонты, ремонтные организации делали это всё постоянно, каждый год латали. Латали несколько раз, даже помню, что перекладывали, но всё это размывало постоянно. Сейчас получше стало».

Автомобильный спуск до улицы Седова сложный в плане реконструкции из-за особенностей рельефа. Глава администрации Мурманска лично приехал чтобы проконтролировать ход работ.

Юрий Сердечкин, глава администрации Мурманска: «Сейчас тридцать пять участков в работе, большая часть из них - двадцать девять – это национальный проект «Безопасные дороги». Подрядные организации стараются. Очевидно, что в этом году им удаётся сделать качественнее, быстрее и больше объём. По восемнадцати объектам у нас верхние слои асфальта уложены, но мы не можем сказать, что работы завершены в полном объёме, так как всегда остаются определённые вещи, которые доделываются. Это благоустройство, это восстановление заборчиков, это подсыпка участков для того, чтобы людям было комфортнее ставить транспорт».

Как отметил Юрий Сердечкин, претензий к подрядным организациям по текущим работам нет. Реконструкция автомобильных трасс выполняется по улице Кильдинской, Седова и до Верхнеростинского шоссе. В рамках реализации проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 28 объектов и многие участки дорог находятся на завершающей стадии обновления.