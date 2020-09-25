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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.09.20 19:30

Реализация национального проекта «Формирование комфортной городской среды» идёт в тесном общении с северянами

В Мурманске продолжается работа в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». В планах на 2021 год - ремонт 21 двора. Один из них расположен в районе дома № 73 по улице Александра Невского. Представители городской и областной властей приехали сюда, чтобы обсудить с жителями планы по будущей реконструкции.

Местные жители вспоминают, что раньше в этом дворе на улице Невского была и детская площадка, и небольшой спортивный корт. Сегодня остались только ржавые конструкции бывших футбольных ворот да небольшой пятачок с качелями, на которых играют дети. Остальное место занимает серый пустырь с лужами, вокруг которого паркуются машины здешних автолюбителей.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Территория здесь находится уже в удручающем состоянии. Необходимы новые детские объекты, новые спортивные площадки. Очень радостно, что жильцы очень инициативны в этом доме, они самостоятельно обратились и захотели благоустроить эту территорию».

В рамках действующей в регионе программы «Формирование комфортной городской среды» жители дома оставили заявку на реконструкцию двора, обсудили с городской администрацией вопросы по своим планам по благоустройству.

Власти нанесли жителям ответный визит уже с готовыми планами по реконструкции. Варианта - три. И самым удачным признали – последний, который  предусматривает и строительство спортивного корта, и детскую площадку, а главное, сохраняет часть парковочных мест. Это и было главным камнем преткновения во время обсуждения проектов с мурманчанами.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Для нас очень важно в ближайшие две недели завершить обсуждение технического задания. Это касается всех дворов 2021 года, а потом приступить к формированию проектной документации. Опыт предыдущих лет, в том числе 2020 года, говорит о том, что после того, как жильцы проголосовали, определились, что им во дворе нужно сделать, обязательно нужно выходить опять к людям, чтобы уточнить некоторые детали. В этом году я видел, что мы не все пожелания жильцов изначально учли. Пришлось уже по хвостам бить и в процессе  производства работ  подрядчиками вносить какие-то изменения в проект».

Отдельная боль жителей дома № 73 на улице Александра Невского - отсутствие уличного освещения. Во время полярной ночи здесь царит тьма. С этой проблемой тоже пообещали разобраться. При реконструкции двора установят фонари. Работы начнут в следующем году, а пока затраты на это необходимо запланировать в бюджете. К слову, в следующем году некоторые объекты будут обновлены за счёт федеральных денег.

Оксана Астахова, заместитель губернатора Мурманской области: «Перед нами колоссальная задача стоит. И, конечно, подвести собственников мы не можем во всех городах. В 11 муниципальных образованиях будут вестись работы по значимым общественным территориям. Это многофункциональные территории, которые будут новым местом притяжения горожан, для всех категорий граждан».

В этом году в Мурманской области по программе «Формирование комфортной городской среды» были запланированы ремонты 240 придомовых и 15 общественных пространств. В следующем году темпы обещают не снижать.

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