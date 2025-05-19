Реализация поручений Президента РФ станет важным шагом в обеспечении повышения качества жизни на Крайнем Севере

На еженедельном оперативном совещании с губернатором Мурманской области рассказали о реализации проектов резидентов АЗРФ, привлечение в регион новых работников предприятий. Так же Андрей Чибис озвучил перечень поручений, полученных от Владимира Путина по итогам Международного арктического форума.

На еженедельном оперативном совещании с губернатором Мурманской области рассказали о реализации проектов резидентов АЗРФ, привлечение в регион новых работников предприятий. Так же Андрей Чибис озвучил перечень поручений, полученных от Владимира Путина по итогам Международного арктического форума.

На сайте Кремля опубликовали перечень поручений президента по итогам поездки на Международный арктический форум, который состоялся в Мурманске 26-27 марта. С этой темы глава региона и начал оперативное совещание в правительстве области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Важно, что Международный арктический форум в Мурманске стал не просто дискуссионной площадкой, которая по отзывам была крайне интересной, но и реальным инструментом формирования государственной политики. Именно Мурманская область предложила многие из инициатив, получивших поддержку президента».

Напомним, в форуме приняли участие более 1200 участников из 21 страны. В рамках деловой программы состоялось порядка 20 мероприятий с участием более 150 спикеров. Первое лицо страны - президент Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития Арктической зоны и Арктического транспортного коридора, а также выступил на пленарном заседании форума. И вот итог. Правительству Российской Федерации совместно с «Газпромом» поручено обеспечить до 2030 года завершение строительства и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода «Волхов – Мурманск».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это, во-первых, решит вопрос ухода региона от мазута при отоплении. Он экологически вредный и крайне дорогой, нам приходится ежегодно порядка 15 млрд рублей вкладывать из областного бюджета дополнительно к тому, что платят потребители. Но главное, это совсем другой уклад промышленности и экономики в Мурманской области».

Также Путин поручил в целях развития сервисной экономики в населённых пунктах Арктической зоны уточнить параметры программ поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе расширить список приоритетных отраслей экономики.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Поручено завершить разработку комплексных планов долгосрочного социально-экономического развития опорных населённых пунктов Арктики на основе тех мастер-планов, которые были доложены президенту в рамках проведения форума. Утвердить их правительству РФ и обеспечить своевременное финансирование и включение необходимых мероприятий в разделы национальных проектов».

В перечне поручений также: выработать дополнительные механизмы финансирования расходов, связанных с оказанием медицинской помощи гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера. Именно Андрей Чибис предложил изменить подход к организации и закрепить стандарт арктической медицины, предусмотрев федеральное финансирование на его внедрение.

Андрей Чибис во время совещания напомнил и о том, что с 2020 года в Мурманской области действуют два преференциальных режима: Арктическая зона Российской Федерации и ТОР «Столица Арктики».

На сегодняшний день на территории региона зарегистрированы 306 резидентов ТОР и АЗРФ с объёмом заявленных инвестиций свыше 547 млрд рублей и планируемым созданием более 13 тысяч рабочих мест. Также продолжается создание необходимой энергетической инфраструктуры для Западного транспортного логистического узла, которая полностью финансируется за счёт федерального бюджета.

Светлана Панфилова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Резидентам территории опережающего развития предоставляется поддержка в виде налоговых льгот, льгот по страховым взносам, земля без торгов, есть возможность инфраструктурной поддержки проектов, так же возможность привлечения иностранной рабочей силы без квот на крупные проекты с возможность применения свободной таможенной зоны. В 2020 году в августе вступил в силу закон о государственной поддержке бизнеса в Арктической зоне».

Такие бизнес-проекты и привлекают в регион новые кадры. Так, на Кольский полуостров приехали около 450 человек по программе «Курс на Север» с момента её запуска. В области действует 116 соглашений с крупными работодателями и промышленными предприятиями, что позволяет закрыть их потребность по индивидуальным запросам, привлекать людей в область.

Правила участия в проекте «Курс на Север» опубликованы в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте», а также на портале проекта.