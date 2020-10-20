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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.10.20 19:30

Реализация программы по благоустройству дворовых территорий в Мурманске продолжается

На этот раз комиссия под руководством главы администрации города встретилась с жильцами дома № 31 по улице Челюскинцев.

Двор дома № 31 на улице Челюскинцев - совсем небольшой, но он находится в низине. Выше - тротуар и проезжая часть, откуда во время таяния снега и после дождей к дверям подъездов текут ручьи. В результате – скапливаются лужи, такие, что, не замочив ног, ни зайти, не выйти. В рамках благоустройства дворовой территории эту проблему, уверены жители, решить надо в первую очередь.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы видим, что здесь очень важно для людей сохранить тот уклон, который естественно сформировался, но при этом сделать так, чтобы по этому уклону вода не уходила непосредственно в подъезд. Двор маленький, а технические решения будут непростые. Ну, мы сделаем необходимые расчёты и подготовим необходимые документы для того, чтобы уже в следующем году ремонт этого двора полностью соответствовал желаниям жителей этого двора».

Ещё одна проблема - лестница, по которой к своим подъездам спускаются жители. Конструкция  его деревянная. Однако верхняя площадка выложена плиткой и находится под уклоном. Зимой здесь место травмоопасное - можно поскользнуться и упасть. Поэтому трап ждёт основательная реконструкция.

Ирина Ускова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Этот дом должен быть красивым».

В рамках программы благоустройства  здесь планируется установить новые  фонари уличного освещения. Света жителям полярной ночью не хватает. Работы во дворе этого дома на Челюскинцев начнутся в следующему году. А до этого времени городские власти составят план реконструкции территории и ещё раз согласуют его с собственниками жилья.

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