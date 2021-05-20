Реализация в регионе Послания Президента РФ - главная тема заседания правительства области

Основным вопросом, вынесенным в повестку дня заседания правительства Мурманской области 20 мая, стало утверждение плана реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 21 апреля на территории Мурманской области.

Открывая заседание, губернатор Мурманской области Андрей Чибис обозначил основные приоритеты, на которые в регионе обращается особое внимание в контексте реализации Послания главы государства. Это экономический рост и развитие, образование и наука, создание социальной инфраструктуры, поддержка материнства и детства, организация летнего отдыха детей.

Развитие экономики Мурманской области, подчеркнул губернатор, сегодня во многом опирается на действующие в регионе преференциальные режимы ТОР «Столица Арктики» и Арктической зоны РФ.



«Напомню, что в рамках ТОР как инструмента налоговых льгот и преференций компаниями уже вложено 55 миллиардов рублей, а объём полученных налогов составило почти 2 миллиарда рублей. Это экономический эффект, полученный уже сегодня. И одновременно с этим мы с вами при поддержке федерального правительства работаем с резидентами АЗРФ, это тоже даёт соответствующие эффекты, в том числе направленные на возможности создания и развития малого и среднего бизнеса», - отметил Андрей Чибис.